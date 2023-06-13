В СПЧ поддержали идею освобождать участников СВО от уголовного наказания Член СПЧ Кабанов поддержал идею освобождать мобилизованных от наказаний за преступления

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Предложение освобождать участников специальной военной операции (СВО) на Украине от наказаний за ряд преступлений является справедливым, поддержал внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект об особенностях уголовной ответственности для мобилизованных член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что в первую очередь необходимо определиться с тем, как будет реализована данная идея.

Идея понятна, и она справедлива. Это будет амнистия или помилование. Сейчас необходимо понять, как реализовать это предложение, — подчеркнул Кабанов.

По словам члена СПЧ, необходимо четко понимать, как данный закон будет выстраиваться с правовой точки зрения. Кабанов добавил, что предложение об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации появилось уже давно. На данный момент, согласно пояснительной записке к законопроекту, определено, что контроль за поведением поступивших на службу будет осуществляться командованием воинских частей.

В Госдуму ранее был внесен проект базового закона об освобождении участников СВО от уголовной ответственности за ряд преступлений. Речь идет в том числе о преступлениях небольшой и средней тяжести. Авторами документа стали сенатор Андрей Клишас и депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Ирина Панькина.