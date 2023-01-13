В СПЧ объяснили отмену отсрочки для отцов с тремя детьми Зампред СПЧ Киркора: надеюсь, отмена отсрочки для многодетных отцов вызвана завершением мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета по правам человека РФ Ирина Киркора объяснила отмену отсрочки для отцов с тремя детьми завершением мобилизации. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что в СПЧ надеются на начало диалога с главным мобилизационным управлением Генштаба Минобороны для решения данного вопроса. Об отмене отсрочки для отцов, в семье которых трое детей, ранее сообщила депутат Нина Останина.

Данная мера (отсрочка. — NEWS.ru) была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением Генштаба Минобороны еще не начат, мы на него надеемся, — сообщила Киркора.

Она отметила, что указ президента о мобилизации можно трактовать по-разному, но в нем говорилось о количественных показателях. При их исполнении мобилизация завершается, сказала Киркора.

Рекомендации Генштаба о праве на отсрочку действовали с октября. Тогда отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Депутаты Госдумы рассматривали законопроект с такими поправками, но не приняли его. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.

Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов подтвердил информацию об отмене отсрочки. По его словам, решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря.