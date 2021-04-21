В СПЧ не знают о необоснованном применении силы на акциях протеста

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Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Александр Брод рассказал, что у него нет информации о необоснованном применении силы представителями правоохранительных органов на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, в СПЧ не знают о необоснованном применении спецсредств против активистов, передаёт РИА Новости.

Пока случаев необоснованного применения силы, спецсредств — такой информацией я не обладаю, — сказал он.

Накануне СМИ сообщали , что на акции в Санкт-Петербурге силовики массово используют электрошокеры против протестующих.

Ранее в совете говорили, что представители СПЧ следят за происходящим на акциях. Правозащитники выразили готовность включиться в разбирательство, если люди будут подавать в СПЧ жалобы на необоснованные задержания силовиков.

Протесты в поддержку Навального проходят по всей России 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Акция в столице началась в 19:00 в центре города, на ней сразу после начала задержали несколько человек. Всего в столице увели 18 человек.

Весь день сотрудники правоохранительных органов активно задерживали людей в связи с мероприятиями. По всей стране за весь день задержали 459 человек.