В СПЧ назвали условия для посещения Ефремовым столичных спектаклей

В Совете по правам человека прокомментировали предложение Минюста, которое позволяло бы заключённым посещать мероприятия вне мест лишения свободы. По словам члена СПЧ Евы Меркачёвой, это должны быть талантливые заключённые и отбывающие сроки не по тяжким статьям, рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Член общественного совета при ФСИН и член СПЧ при президенте Ева Меркачёва назвала актёра Михаила Ефремова наиболее подходящей кандидатурой в случае реализации предложенной Минюстом нормы.

Конечно, Ефремов больше всего привлекает внимание как профессиональный актёр, оказавшийся за решёткой. Может быть, сейчас, после вступления в силу этого документа, в Москву его вывезут. Речь идёт не о простых осуждённых, а об особо талантливых, о гениальных. Я не знаю ни одно участника фестивалей среди осуждённых, чтобы это был педофил или террорист, маньяк или убийца. Таких людей просто не допускают. Настаиваю, что это про гениальных людей, таких можно пересчитать на пальцах одной руки, — заявила Меркачёва.

Ранее Минюст предложил вывозить осуждённых на культурные и спортивные мероприятия, проходящие за пределами тюрем. Речь идёт об отбывающих наказание в облегчённых условиях в исправительной колонии общего или строгого режима. Но такое право нужно заслужить победой в различных творческих конкурсах.

Адвокат Пётр Хархорин рассказал о жизни Ефремова в колонии общего режима Белгородской области. По его словам, актёра там уважают как заключённые, так и администрация.

Ефремов получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы, произошедшее 8 июня 2020 года.