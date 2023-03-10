Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выплачивать социальные пособия мигрантам при условии знания русского языка, сообщается в Telegram-канале Совета. Такую инициативу он озвучил, комментируя информацию о том, что жены многих мигрантов не владеют государственным языком РФ и не желают учить его.

Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык!сказал Фадеев.

Он отметил, что мигранты могут расценить данное требование как ущемление их прав, однако это нужно для защиты прав российских граждан.

Свое предложение Фадеев высказал на совещании по миграции у губернатора Калужской области Владислава Шапши. Там было отмечено, что из-за незнания мигрантами русского языка затрудняется адаптация их детей в российских школах.

Ранее глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин предложил проводить тестирование мигрантов на владение русским языком, знание российской истории и культуры прямо на границе. По его мнению, если иностранец не способен сдать такой тест, его вообще не следует пускать в страну. Он также высказался за то, чтобы лишать свободы сотрудников миграционных центров, которые берут взятки за «хорошую оценку» на экзаменах мигрантов по русскому языку.