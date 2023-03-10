В СПЧ назвали условие для выплаты соцпособий мигрантам Глава СПЧ Фадеев предложил увязать выплату соцпособий мигрантам со знанием русского языка

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Работа многофункционального миграционного центра Москвы

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выплачивать социальные пособия мигрантам при условии знания русского языка, сообщается в Telegram-канале Совета. Такую инициативу он озвучил, комментируя информацию о том, что жены многих мигрантов не владеют государственным языком РФ и не желают учить его.

Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык! — сказал Фадеев.

Он отметил, что мигранты могут расценить данное требование как ущемление их прав, однако это нужно для защиты прав российских граждан.

Свое предложение Фадеев высказал на совещании по миграции у губернатора Калужской области Владислава Шапши. Там было отмечено, что из-за незнания мигрантами русского языка затрудняется адаптация их детей в российских школах.

Ранее глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин предложил проводить тестирование мигрантов на владение русским языком, знание российской истории и культуры прямо на границе. По его мнению, если иностранец не способен сдать такой тест, его вообще не следует пускать в страну. Он также высказался за то, чтобы лишать свободы сотрудников миграционных центров, которые берут взятки за «хорошую оценку» на экзаменах мигрантов по русскому языку.