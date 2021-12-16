В СПЧ назвали условие для увольнения мэров

Внесённый на рассмотрение в ГД законопроект о местном самоуправлении позволит избавляться от мэров и глав муниципалитетов, если они будут плохо справляться с обязанностью по улучшению качества жизни граждан, считает ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. Возможность отстранять мэров от должности, согласно документу, появится у губернаторов. При этом в проекте прописаны конкретные факторы, из-за которых руководители могут лишиться своих постов, передаёт URA.RU.

Появляется дисциплинарная ответственность у главы муниципального образования перед высшим должностным лицом региона. Она наступает не из-за того, что не понравился мэр. Там чётко прописаны вещи за что. А именно за то, что не выполняются требования по улучшению качества жизни граждан. Это важно для нас. Нам нужно, чтобы убирали улицы от снега, вода текла из крана, — сказал Александр Точенов.

Законопроект, дающий право главам регионов отстранять мэров от должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей, внесён в ГД 16 декабря. Согласно документу, сначала недобросовестному градоначальнику выносится предупреждение, после которого даётся месяц на устранение недочётов в работе.

Документ подготовлен председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

Кроме того, законопроект упраздняет муниципалитеты первого уровня — городские и сельские поселения. К видам муниципальных образований, в случае принятия закона, будут относиться только городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория города федерального значения. Администрации и депутатские советы городских и сельских поселений будут упразднены, а сами территории войдут в состав городских или муниципальных округов.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об организации публичной власти в российских субъектах, который определяет общий срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание на этом посту дольше двух сроков подряд.