В СП заявили о недостаточной доступности массового спорта в России

https://static.news.ru/photo/9ad2c2fa-6523-11eb-b573-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России не удалось добиться одной из важных целей Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года — повысить доступность массового спорта для россиян, сообщили в Счётной палате РФ.

Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года не достигла одной из поставленных целей — обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. Как показал анализ Счётной палаты, основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий граждан — это высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удалённость от мест проживания, — приводит ТАСС сообщение СП.

В ведомстве оценили уровень обеспеченности жителей России доступом к спортивным объектам в 55,7%. Низкий показатель зарегистрирован в Ингушетии (16,6%), Дагестане (28,5%), Крыму (32,5%) и Подмосковье (30.4%). При этом, считает зампредседателя Счётной палаты Галина Изотова, увеличение числа спортивных сооружений не решает проблему доступности спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом в отдельных регионах.

Отмечается, что в стране сохраняется проблема с доступностью спорта для лиц с ограниченными возможностями. Лишь 27,5% спортивных объектов в РФ адаптированы под инвалидов. Минспорта рассчитывает увеличить долю таких объектов до 38% к 2030 году.

В Счётной палате отметили, что поставленная задача не была выполнена в первую очередь из-за недостаточного нормативно-правового регулирования. Действующие законы не устанавливают принципы предоставления физкультурно-оздоровительных услуг и повышения их доступности для граждан, в том числе для социально незащищённых групп населения.

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