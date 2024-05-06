В «Союзмультфильме» раскрыли, чем индустрия обязана Горленко «Союзмультфильм»: Горленко наполнил мудростью и юмором российскую мультипликацию

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Александр Горленко

Режиссер и один из основоположников школы российской анимации Александр Горленко был ярким представителем индустрии, рассказала NEWS.ru председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, он подарил миру глубокие и мудрые произведения, в числе которых «Халиф-аист».

Александр Горленко — яркий представитель классической отечественной анимации, талант которого получил свое выражение во многих глубоких, наполненных юмором и мудростью произведениях — «Халиф-аист», «Сказка о попе и работнике его Балде», ряде новелл альманаха «Веселая карусель» и других. Он не боялся экспериментов и новаторства, что мы можем видеть во многих его работах, — отметила собеседница.

Кроме того, заслугой мастера Слащева назвала тот факт, что он передал свой опыт, навыки и умения множеству учеников. Председатель выразила уверенность, что каждый из студентов Горленко на всю жизнь запомнил своего учителя.

И неудивительно, ведь Александр Горленко был человеком ярчайшей харизмы и обаяния. Выражаем самые искренние соболезнования его друзьям и близким, — добавила Слащева.

О смерти Александра Горленко стало известно 5 мая. Ему было 78 лет. В Музее Победы отметили, что художник всегда делился своим бесценным опытом и дал дорогу в жизнь ныне известным коллегам. В музее также выразили соболезнования родным и близким Горленко.

При участии Горленко были созданы мультфильмы, многие из которых завоевали награды на всероссийских и международных фестивалях. Среди них «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», «Новые бременские» и многие другие.