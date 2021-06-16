В Союзе журналистов высказались о вакцинации для представителей СМИ

https://static.news.ru/photo/6a9fbdbe-ce9f-11eb-90c2-96000091f725_660.jpg Фото: press__mo/vk.com

Вакцинация журналистов от COVID-19 не должна быть обязательной из-за специфики работы. Об этом заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Многие представители профессии работают на удалёнке, сообщил он. Соловьёв также отметил, что несколько тысяч российских журналистов уже переболели коронавирусом. Из них скончались около 50 человек. При этом в мире умерли порядка 600 представителей СМИ.

Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Журналисты в этот перечень не вошли.

Информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации, власти Москвы запустят до 1 июля.