В Союзе журналистов высказались о вакцинации для представителей СМИ

Вакцинация журналистов от COVID-19 не должна быть обязательной из-за специфики работы. Об этом заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
Многие представители профессии работают на удалёнке,
Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Журналисты в этот перечень не вошли.
Информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации, власти Москвы запустят до 1 июля.