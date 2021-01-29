В Союзе журналистов сообщили о задержании представителей СМИ на шествиях

https://static.news.ru/photo/c478ebc2-63b9-11eb-9aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько журналистов задержаны в Иркутске и Красноярске на несогласованных митингах протеста. Об этом сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

Он уточнил, что информации о причинах произошедшего нет. В ряде случаев во время задержания было понятно, что это именно журналисты: они вели прямую трансляцию либо предъявляли служебные удостоверения.

Вместе с тем, по его словам, ситуация в регионах пока что остаётся спокойной.

Все, кто в [жёлтых опознавательных] жилетах, имеют доступ к местам неразрешённых акций и осуществляют свою профессиональную деятельность, — цитирует Соловьёва ТАСС.

Говоря о задержаниях представителей прессы, глава СЖР отметил, что пока в Иркутске и Красноярске задержаны несколько журналистов.

Как сообщает телеканал «Дождь», в некоторых случаях силовики, преграждающие дорогу манифестантам, не позволяют перемещаться и представителям прессы. По данным «Фонтанки», начались задержания журналистов в Санкт-Петербурге.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Как писал NEWS.ru, проводятся массовые задержания. По данным «ОВД-Инфо» на 13:15, по всей стране задержаны 1009 человек.