В Союзе журналистов прокомментировали инциденты со СМИ на выборах

Союз журналистов России (СЖР) зафиксировал более 20 инцидентов, связанных с работой журналистов на избирательных участках во время выборов в Госдуму. Однако в целом за период избирательной кампании значительных негативных эпизодов, связанных с представителями средств массовой информации, выявлено не было, сообщили на сайте организации.

СЖР вёл постоянный мониторинг работы СМИ по освещению выборов 17–19 сентября. Так, по данным ЦИК, выборы освещал 6651 журналист из 2144 изданий. При этом в дни голосования ни один журналист не был удалён с избирательных участков. Имели место лишь спорные ситуации, например, с допуском на участки конкретных журналистов.

Согласно нашему мониторингу, за период с 17 по 19 сентября было зафиксировано более 20 инцидентов, связанных с деятельностью журналистов и СМИ на избирательных участках, из которых лишь некоторые были подтверждены регионами, — сообщили в организации.

Мониторинг открытых источников показал, что подобные инциденты были малочисленными, незначительными и, как правило, разрешались на месте.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обнаружил 76 материалов российских СМИ, в которых есть признаки нарушений законодательства России о выборах. Нарушение юридическими лицами требований законодательства о выборах наказывается административным штрафом до 100 тысяч рублей.