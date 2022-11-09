В Союзе туриндустрии объяснили отправку россиян в Мардин вместо Мадрида В РСТ объяснили отправку россиян в Мардин вместо Мадрида технической ошибкой

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Мардин, Турция

В отправке туристов вместо испанского Мадрида в турецкий Мардин имела место техническая ошибка, рассказали NEWS.ru в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Там пояснили, что сейчас нет прямых рейсов в Мадрид и большинство транзитных перелетов осуществляется через Стамбул и Дубай, в этой связи возможно ошибиться при выписке билетов. При этом в РСТ не нашли никакой информации об этих туристах.

Имела место техническая ошибка при оформлении билетов, так как нет прямых перелетов в Мадрид, а большинство транзитных перелетов сейчас осуществляется через Стамбул и Дубай. Город Мардин находится на юго-востоке Турции, не на побережье, куда можно из Стамбула долететь, — заявили в РСТ.

При этом там подчеркнули, что появившаяся в турецких СМИ новость является желанием конкретного города прорекламировать ошибку одной туристической компании, которая «не может правильно набить букву на клавиатуре».

Ранее газета Yeni Akit сообщила, что российские туристы, собиравшиеся посетить Мадрид, из-за ошибки турагентства попали вместо испанской столицы в турецкий Мардин. Однако россиян в Мардине очень хорошо приняли, поэтому они остались довольны внезапным изменением маршрута. На следующий день туристы сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле. Название турагентства указано не было.