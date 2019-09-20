Решение Мосгорсуда изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актёру Павлу Устинову даёт надежду на то, что ему могут смягчить приговор. С таким заявлением выступил заместитель председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ Геннадий Смирнов.
Театральное сообщество, конечно, приветствует это решение, — сказала замглавы СТД.
По его словам, дело теперь должна рассмотреть вторая инстанция, чтобы вынести окончательный приговор. При этом он назвал данную ситуацию «чрезмерной», передаёт
16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции в Москве 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.
17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела». 20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.
Как писал News.ru, худрук театра «Сатирикон» и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин назвал решение Мосгорсуда изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову с ареста на подписку о невыезде обнадёживающим. Он выразил надежду на то, что все обвинения с Устинова будут сняты.