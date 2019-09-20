https://static.news.ru/photo/ec254742-db98-11e9-bcb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Решение Мосгорсуда изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актёру Павлу Устинову даёт надежду на то, что ему могут смягчить приговор. С таким заявлением выступил заместитель председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ Геннадий Смирнов.

Театральное сообщество, конечно, приветствует это решение, — сказала замглавы СТД.

По его словам, дело теперь должна рассмотреть вторая инстанция, чтобы вынести окончательный приговор. При этом он назвал данную ситуацию «чрезмерной», передаёт ТАСС .

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции в Москве 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела». 20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Как писал News.ru, худрук театра «Сатирикон» и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин назвал решение Мосгорсуда изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову с ареста на подписку о невыезде обнадёживающим. Он выразил надежду на то, что все обвинения с Устинова будут сняты.