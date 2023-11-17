В Союзе потребителей усомнились в методах подсчета «индекса оливье» Сопредседатель Союза потребителей Койтов: «индекс оливье» вырос всего на 10%

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В Союзе потребителей усомнились в методах подсчета «индекса оливье», согласно которым стоимость тазика салата выросла с 785 рублей до 1201 рубля в сравнении с декабрем 2022 года. Сопредседатель организации Алексей Койтов в беседе с «Радио 1» отметил, что, по данным Росстата, увеличение стоимости оливье с колбасой не превысило 10%.

Как уточнил эксперт, цены на морковь выросли на 4,5%, а на колбасу поднялись на 5,5%. Он подчеркнул, что данные о росте цен в полтора-два раза на продукты, которые входят в состав блюда, не соответствуют действительности. При этом стоимость картофеля стала меньше на 10%. Сопредседатель Союза потребителей добавил, что в этом году Росстат решил не подсчитывать «индекс оливье».

У авторов морковка подорожала в два с половиной раза, а по данным Росстата и оператора фискальных данных, всего на 4,5%, колбаса на 5,5%, а не в полтора раза. <...> В этом году со стороны Росстата нет индекса по оливье, но в целом если смотреть отдельно цены на продукты, то общее подорожание варьируется в пределах 10%, — подчеркнул Койтов.

Экономист Алексей Зубец ранее предупредил, что декабрьское подорожание продуктов к новогоднему столу в этот раз усилится за счет слабого рубля и инфляции. По его словам, рост цен составит 10–15%, так как россияне стремятся покупать импортные товары.