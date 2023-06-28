В Союзе потребителей назвали НДС «священной коровой» для Минфина Председатель СПРФ Шелищ: НДС на продукты с истекающим сроком годности вряд ли отменят

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин вряд ли согласится отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности, так как для него этот налог является «священной коровой», заявил председатель Союза потребителей России (СПРФ) Петр Шелищ. Комментируя ситуацию «Радио 1», он отметил, что объяснить свои опасения по этому поводу в министерстве не могут.

НДС для Минфина — это священная корова, которую они боятся трогать. Но аргументировать свой страх они практически не могут. Они считают, что, если отменить сейчас НДС, потом появится множество дополнительных отраслей, которые будут ради каких-то благих целей отменять НДС, — уточнил эксперт.

По словам председателя, уничтожать или утилизировать продукцию с истекающим сроком годности вредно для окружающей среды. Кроме того, часть продукции идет на черный рынок и вновь попадает в продажу, считает Шелищ. Он отметил, что именно из-за этого могло произойти отравление шаурмой в Красноярском крае.

По документам это уничтожение, но на самом деле это все расходуется по рыночкам. Это происходит потому, что гораздо дешевле заплатить за утилизацию даже, чем заплатить НДС 10% или 20%, — заключил Шелищ.

Депутаты Госдумы фракции ЛДПР ранее предложили разрешить российским магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. В частности, предлагается отменить НДС на некоторую еду и бутилированную воду, если ретейлеры отдадут их населению.