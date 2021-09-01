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В Союзе пенсионеров заявили, что дополнительные выплаты не улучшают жизнь

13:25, 01 сентября 2021
В Союзе пенсионеров заявили, что дополнительные выплаты не улучшают жизнь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пособия не улучшают жизнь пожилых людей, политика должна быть направлена на помощь истинно нуждающимся. Так заместитель председателя Союза пенсионеров России Владимир Клоницкий прокомментировал NEWS.ru предложение ввести выплаты для овдовевших пенсионеров в размере 50% пенсии умершего родственника.

Клоницкий считает, что никакими деньгами нельзя помочь человеку с душевной раной, особенно когда у него горе. Он подчеркнул, что чем больше будет поддержки для людей старшего поколения, тем лучше, но помогать нужно тем, кто в помощи нуждается, а не по формальному признаку.

Общая политика должна быть направлена на то, чтобы помогать истинно нуждающимся, — отметил зампред Союза пенсионеров России.

Таких людей нужно выявлять через органы социальной защиты и через структуры гражданского общества. Он добавил, что помимо Союза пенсионеров существуют различные ветеранские организации и эти структуры контактируют друг с другом.

Мы должны не ориентировать людей, что кто-то придёт и сделает им хорошо и они будут от этого счастливы. Пенсионеры должны ощущать, что жизнь справедлива, что их уважают, что они сделали всё, что смогли. Когда человеку плохо, ему ничего не поможет, — заявил Клоницкий.

Эксперт подчеркнул, что одним нуждающимся пенсионерам нужны деньги, поскольку им есть нечего, а другим важно иметь спокойствие на душе.

Пособия не улучшают жизнь пожилых людей, их приучают к ожиданию улучшений сверху, нужно подходить к этому по-другому, — добавил Клоницкий.

По его словам, государство не должно поддерживать патернализм, поскольку тогда человек начинает считать, что ему все обязаны, хотя это не так.

Помогать нужно тем, кто спотыкается, а не тем, кто бежит и говорит «дайте мне пособие, почему мне мало, а другим много», — отметил заместитель председателя Союза пенсионеров России.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев в письме главе Минтруда Антону Котякову предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. Он отметил, что после смерти родственника пожилой человек помимо тяжёлой психологической нагрузки испытывает бытовые проблемы при снижении финансовых возможностей. Пособие предложено платить в течение трёх лет.

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