В Союзе пенсионеров заявили, что дополнительные выплаты не улучшают жизнь

Пособия не улучшают жизнь пожилых людей, политика должна быть направлена на помощь истинно нуждающимся. Так заместитель председателя Союза пенсионеров России Владимир Клоницкий прокомментировал NEWS.ru предложение ввести выплаты для овдовевших пенсионеров в размере 50% пенсии умершего родственника.

Клоницкий считает, что никакими деньгами нельзя помочь человеку с душевной раной, особенно когда у него горе. Он подчеркнул, что чем больше будет поддержки для людей старшего поколения, тем лучше, но помогать нужно тем, кто в помощи нуждается, а не по формальному признаку.

Общая политика должна быть направлена на то, чтобы помогать истинно нуждающимся, — отметил зампред Союза пенсионеров России.

Таких людей нужно выявлять через органы социальной защиты и через структуры гражданского общества. Он добавил, что помимо Союза пенсионеров существуют различные ветеранские организации и эти структуры контактируют друг с другом.

Мы должны не ориентировать людей, что кто-то придёт и сделает им хорошо и они будут от этого счастливы. Пенсионеры должны ощущать, что жизнь справедлива, что их уважают, что они сделали всё, что смогли. Когда человеку плохо, ему ничего не поможет, — заявил Клоницкий.

Эксперт подчеркнул, что одним нуждающимся пенсионерам нужны деньги, поскольку им есть нечего, а другим важно иметь спокойствие на душе.

Пособия не улучшают жизнь пожилых людей, их приучают к ожиданию улучшений сверху, нужно подходить к этому по-другому, — добавил Клоницкий.

По его словам, государство не должно поддерживать патернализм, поскольку тогда человек начинает считать, что ему все обязаны, хотя это не так.

Помогать нужно тем, кто спотыкается, а не тем, кто бежит и говорит «дайте мне пособие, почему мне мало, а другим много», — отметил заместитель председателя Союза пенсионеров России.