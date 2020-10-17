В Союзе пенсионеров оценили обновлённые правила получения выплат

https://static.news.ru/photo/94c3e0b4-1146-11eb-b8d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский оценил новые правила получения выплат. По его словам, в них нет «ни сенсации, ни трагедии».

С 18 октября пенсионеры, которые сменили банк, получили возможность забирать выплату в тот день, в который привыкли. Ранее банки сами назначали даты выплат, и они могли отличаться от предыдущей порой почти на месяц.

У каждого региона свои традиция, даты, выплаты. Я не вижу в этом ничего принципиального. В течение календарного месяца всё равно получишь пенсию, которая тебе положена. Не вижу в этом ни сенсации, ни трагедии, — прокомментировал телеканалу «360» вступление новых правил в силу Рязанский.

Как сообщал NEWS.ru, 10 октября стало известно, что Минтруд России прорабатывает все варианты возможного увеличения пенсий работающим пенсионерам. Решением вопроса занимаются все заинтересованные стороны.