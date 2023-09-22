В Союзе пассажиров высказались об ужесточении штрафов для дебоширов Глава Союза пассажиров Янков: в новых мерах против пьяных в самолетах нет смысла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение ввести в КоАП России отдельную статью о незаконном распитии алкоголя на транспорте и, в частности, в самолетах, не имеет смысла, заявил в беседе с «Москвой 24» председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков. По его словам, законом уже предусмотрены наказания как за пьяные, так и за трезвые дебоши на борту самолета и в поезде, и одними штрафами дело здесь не ограничивается.

За каждый случай дебоша в самолете авиакомпания может взыскивать ущерб. Особенно если пришлось делать незапланированную посадку. Может взыскивать моральный ущерб в пользу пассажиров. Этих наказаний достаточно, — высказал мнение Янков.

Издание уточняет, что член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил создать в КоАП отдельную статью под правонарушения, связанные с употреблением алкоголя в транспорте. Депутат пояснил, что сейчас за распитие предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей, однако с рейсов регулярно снимают нетрезвых людей, а это значит, что существующие штрафы не помогают.

По словам Янкова, после введения «черных списков» авиакомпаний число дебошей за последние несколько лет ощутимо снизилось. Эксперт предложил работать не над ужесточением санкций, а над их неотвратимостью. Так, если в самолетах дебоширов сдают полиции, то в поездах и электричках проблема остается, так как нарушителя можно передать в руки правоохранителей далеко не на каждой станции. Над этим необходимо работать, заключил глава Союза пассажиров РФ.

Ранее в конце августа пьяный мужчина распылил перцовый газ в салоне автобуса на Театральном проезде в центре Москвы. В результате противоправных действий никто не пострадал.