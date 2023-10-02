В Совфеде заявили о планах запретить въезд в страну для врагов России Сенатор Цеков: мы однозначно запретим въезд врагам России

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Табличка «Прохода нет» у таможенного поста

Если человек высказался или что-то делал против России, его въезд в страну будет запрещен, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, нет необходимости в уподоблении Казахстану и составлении списка тех, кому нельзя въезжать в РФ.

Не думаю, что мы должны публично об этом объявлять, что мы формируем список. <...> Человек, который попадет на границу России, он может столкнуться с тем, что его не пускают в России. А почему? Да потому что он враг России, потому что высказывался или не высказывался, или что-то делал против России, — сказал Цеков.

Он также отметил, что Казахстану следует регистрировать все случаи русофобских и даже русоненавистнических высказываний, которые там допускаются, и принимать соответствующие меры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров заявил, что Казахстан запретил въезд иностранцам, критикующим страну, и добавляет их в особый список. Он указал на то, что такие списки ведет каждая страна.

Таким образом Смадияров прокомментировал высказывание российского эндокринолога Ильи Магери в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Врач ответил женщине, которая негативно высказалась о России и назвала его империалистом. Врач заявил, что из-за таких людей «мы вступим в войну». Смадияров призвал Магери заниматься своими делами, но при этом не уточнил, добавят ли его в стоп-лист иностранцев.