В Совфеде заявили, что западные санкции могут помочь российским виноделам Сенатор Майоров заявил, что западные санкции могут помочь российским виноделам

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Западные санкции могут помочь российским виноделам занять освободившиеся после ухода зарубежных компаний ниши в отрасли, заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. По его словам, уже сейчас отечественные бизнесмены, занимающиеся производством вина, чувствуют себя «очень уверенно», передает «Радио 1».

В южных регионах, в Республике Крым, в Севастополе появляются новые виноградники. Понятно, что в один день это не заместить, но сейчас отечественные виноделы чувствуют себя очень уверенно. И сложившаяся ситуация может даже помочь отечественным виноделам занять те ниши, которые освобождают уходящие из страны компании, — подчеркнул Майоров.

По его мнению, российское вино ничем не уступает зарубежному. В связи с этим сенатор предположил, что россияне не будут возражать против такого импортозамещения.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в рамках импортозамещения регион способен увеличить сбор винограда в три раза, а производство винодельческой продукции — в два. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в области насчитывается 79 тысяч га виноградопригодной земли.