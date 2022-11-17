В Совфеде заявили, что меры по борьбе с курением в России исчерпаны Сенатор Круглый: запретительные и ограничительные меры по борьбе с курением в России исчерпаны

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Запретительные и ограничительные меры по борьбе с курением в России исчерпаны, заявил в беседе с «Радио 1» член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый. По его словам, на данный момент лучше сосредоточиться на просвещении населения о вреде курения. Однако сенатор отметил, что социальной рекламы и информации в СМИ недостаточно — важно сформировать у россиян неприязнь к курению.

Информации в СМИ, в социальной рекламе об этом недостаточно. <...> В обществе должна быть неприязнь к курению, в том числе и у молодых людей разного пола. Информационная составляющая должна быть многократно усилена, если мы хотим ограничить курение, — отметил Круглый.

Сенатор уточнил, что именно с курением связан большой процент смертельных исходов. Также он добавил, что Совет Федерации годами работал с Минздравом над разработкой мер по борьбе с курением.

Кардиолог Евгения Кулакова ранее рассказала, что курение вейпов увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Многие считают вейпинг безвредным и более безопасным в сравнении с обычными сигаретами, но новые исследования подтверждают его связь с появлением хрипов при дыхании, кашля, бронхиальной астмы и повышением чувствительности к ОРВИ, рассказала специалист. Помимо того, из-за вейпов ухудшается состояние сосудов, повышается давление и частота пульса, добавила врач.