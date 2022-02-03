В Совфеде указали на проблему в работе дорожных камер видеонаблюдения

Установленные на дорогах камеры видеонаблюдения сейчас работают «на сбор денег» вместо того, чтобы предотвращать ПДД, считает первый замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин. Он напомнил, что в своё время видеокамеры на дорогах действительно заставили автомобилистов водить аккуратнее, пишет «Парламентская газета».

В своё время видеокамеры на дорогах сыграли положительную роль: ездить стали действительно аккуратно — и в городах, и за их пределами. Но дальнейшее увеличение числа видеокамер и неурегулированность на федеральном уровне порядка их установки и основных технических требований не позволили этому виду контроля выполнять профилактическую функцию — камеры теперь работают на сбор денег, — заявил Вяткин.

Он рассказал о случаях, когда водители получали штрафы по ошибке из-за неотлаженного технического обеспечения видеокамер. По его словам, некоторые системы видеонаблюдения на дорогах вообще не работают при попустительстве ответственных лиц.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов заявил, что процедуру отмены ошибочных штрафов с дорожных камер нужно упростить. По его словам, сейчас из-за необходимости обращения в суд многие водители не оспаривают штрафы.