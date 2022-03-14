В Совфеде россиян предложили накормить социальными продуктами

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что при текущих условиях важно поддержать отечественных товаропроизводителей и принять законы, которые позволят им эффективно работать. Он также предложил создать производство социальных продуктов, пишет «Парламентская газета».

Мы также можем организовать производство социальных групп продуктов. Например, в Калужской области есть хороший опыт по производству социального хлеба. Такой товар стоит значительно дешевле без потери качества, — сказал он.

Он отметил, что социальный хлеб занимает всего 2–3% от общего объёма производства, поэтому такая инициатива не окажет существенного влияния на их экономические показатели. С этим согласен и вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Потребительские характеристики недорогого хлеба должны быть, по его словам, на уровне. При этом не планируется вводить какие-либо «карточки».

Кроме того, производство такого социального хлеба может увеличиться в объёмах, если будет спрос. Однако Корбут считает, что магазины не должны пытаться чрезмерно заработать на таких продуктах.

Ранее сообщалось, что Россия вполне обеспечивает себя базовыми продуктами благодаря развитию импортозамещения, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Некоторые зарубежные образцы уже имеют отечественную альтернативу, отметил он.