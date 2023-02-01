Мурашко осадил сенатора за призыв разорвать отношения с ВОЗ

Фото: Совет Федерации

Михаил Мурашко

Глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал сенатора Маргариту Павлову, которая на правительственном часе предложила разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По ее словам, России следует сотрудничать лишь с теми странами, которые разделяют позицию Москвы по вопросам абортов, гомосексуальности, педофилии, смены пола у детей.

Всем известно, что Всемирная организация здравоохранения активно поддерживает смену пола для детей, фактически оправдывает педофилию, гомосексуальные отношения, аборты. Кроме того, активно поддерживает русофобскую повестку и публично выступает на стороне стран НАТО. Фактически превратившись в пропагандистское оружие в войне с Россией, — обратилась Павлова к Мурашко.

Глава Минздрава парировал, что в ВОЗ много сторонников России, не все новые нормы однозначно воспринимаются в международной организации, а без обмена информацией о штаммах вирусов невозможно будет справиться с какой-либо пандемией.

Во Всемирной организации здравоохранения очень много сторонников Российской Федерации. И, когда на прошлом заседании ВОЗ была попытка принять антироссийскую декларацию, она не была принята. Против выступили наши сторонники. <...> Просто закрываться — тот ли путь? [Необходимо] отстаивать, доказывать [свою точку зрения], — заявил Мурашко.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала главу Минздрава и призвала сенаторов «не создавать поводов для самоизоляции России».

Ранее в патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявили, что для проведения аборта без медицинских показаний замужняя женщина должна получить согласие супруга. Глава комиссии Федор Лукьянов считает, что это будет способствовать рождаемости в России. Также, по его словам, показанием для аборта должна быть лишь угроза здоровью матери. Перинатальный скрининг, выявивший сложные патологии у ребенка, по его словам, не должен учитываться, поскольку бывает ошибочным.