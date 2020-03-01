https://static.news.ru/photo/a6b08d4e-5bdf-11ea-be6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появление закона о расширении программы материнского капитала положительно влияет на уверенность людей в завтрашнем дне. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он выразил уверенность, что новые нормы будут способствовать улучшению качества жизни россиян.

Это действительно очень серьёзное, принципиальное изменение: перенос поддержки семьи со второго ребёнка на первого, добавляется 150 тысяч, меняется порядок оформления, уменьшается количество документов, которые нужно собирать... Это давно ожидаемая инициатива президента с точки зрения законодательного оформления, — цитирует Рязанского RT.

Сенатор также отметил, что подписание закона президентом является «приятной новостью» в первую очередь для молодых семей и «положительно влияет на настроения людей».

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин утвердил расширение программы материнского капитала. Благодаря ей семьи, воспитывающие маленьких детей, получают возможность рассчитаться с частью долга за квартиру или дом, а также улучшить условия в уже имеющемся жилье.