В Совфеде рассказали о выплатах ветеранам к 9 Мая

https://static.news.ru/photo/7ad91ada-8f12-11eb-8e0d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы, рассказал член Совета Федерации от Курской области Валерий Рязанский.

Он отметил, что индексация социальных выплат проходит в порядке, установленном законом и бюджетом.

Что касается дополнительных выплат к 9 Мая: материальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны [будет оказана] из федерального бюджета. Также региональные бюджеты оказывают материальную поддержку ветеранам войны и труженикам тыла, — рассказал сенатор журналистам URA.RU.

Экономист Виталий Калугин отметил, что выплаты следует ждать непосредственно перед 9 мая, «тем более в предвыборный год».

Ветераны получат немного — от 5 до 10 тысяч рублей единоразово, — добавил он.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что право на повышенную пенсию имеют россияне, которые решили отложить оформление выплат после наступления официального пенсионного возраста.

По её словам, есть две категории граждан, получающих социальную пенсию. Первая имеет фиксированную часть выплат. Вторую категорию составляют те, у кого выплаты начисляются с повышенным коэффициентом относительно минимального размера пенсии по старости.

Накануне NEWS.ru сообщал, что на пленарном заседании 24 марта Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, предложенные оппозиционными партиями — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Россией».