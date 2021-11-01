В Совфеде рассказали о введении штрафов за нарушение тишины ночью

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение тишины и покоя ночью составит от одной до двух тысяч рублей. Такой штраф невелик, но способен остановить бытовых дебоширов, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Согласно проекту нового КоАП РФ, нарушение тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, будет караться предупреждением или штрафом. Для установления факта нарушения не потребуется каких-либо технических средств и измерений уровня децибел.

Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию, — объяснила Рукавишникова.

В то же время в проекте КоАП содержится перечень ситуаций, в которых шум в указанные часы позволителен. В частности, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Ранее в Госдуме предложили дополнить Жилищный кодекс статьёй об ответственности собственников квартир за нарушения их арендаторов. Согласно документу, собственник должен будет возмещать ущерб, нанесённый нанимателями общественному имуществу или имуществу соседей. Кроме того, владелец квартиры должен следить за тем, чтобы наниматели не шумели и соблюдали требования пожарной и санитарной безопасности. Руководитель общественного движения «Сильная Россия» Антон Цветков отметил, что сейчас штрафы за нарушение тишины в жилых домах минимальны и регулируются только региональным законодательством. Это приводит к многочисленным нарушениям правил проживания в многоквартирных домах.