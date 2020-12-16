В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ce4bd6b2-3f8f-11eb-8f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Двенадцать членов верхней палаты российского парламента и 17 сотрудников аппарата Совфеда прошли первую фазу прививки от COVID-19. Об этом рассказал председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Политик отметил, что всего желание сделать прививку изъявили 86 сенаторов, и призвал членов Совфеда активнее участвовать в вакцинации. Он добавил, что верхней палате выделено достаточное количество доз вакцины. Его поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Давайте думать о здоровье, не затягивать с этим, — цитирует её РИА Новости.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса началась во всех регионах страны. В ней принимают участие 1299 медицинских организаций.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее NEWS.ru писал, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский привился от коронавируса, транслируя процедуру в прямом эфире в Instagram. Он отметил, что в регион пришло 800 доз вакцины, которые до конца текущей недели поступят в медучреждения. Чиновник также выразил надежду на то, что в январе больницы округа будут получать по одной тысяче доз еженедельно.