В Совфеде рассказали о штрафах за фальсификат

За подделку продуктов будут штрафовать на сумму до 1 млн рублей, а также появятся штрафы за сорняки и шум по ночам. Такие изменения в Кодекс административных правонарушений(КоАП) разработали члены Совета Федерации, учитывая просьбы регионов. Об этом «Парламентской газете» рассказала одна из инициаторов нововведений, первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Производители в регионах уже давно поднимают вопрос об ужесточении наказания для тех, кто продаёт поддельную технику, одежду или продукты под видом настоящих. Сейчас их могут наказать только за оборот фальсификата и только по определённому ряду товаров: лекарства и медицинские изделия, винодельческая продукция, а также биодобавки.

Просьбы регионов проанализировали, обобщили и направили соответствующую инициативу в Минюст. Теперь статья для проекта нового кодекса «Производство и (или) оборот фальсифицированных товаров» предусматривает штраф с возможной конфискацией товара на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — 100–250 тысяч. Для юрлиц штраф составит от 250 тысяч до одного миллиона рублей.

Данная статья, которая заложена в проект новой редакции КоАП, является принципиально новой и относится практически ко всему спектру потребительских товаров, изготавливаемых и реализуемых на территории России. Отмечу, что статья была разработана по многочисленным просьбам регионов, — пояснила Рукавишникова.

Ранее Рукавишникова рассказала о штрафе за нарушение тишины ночью. По её словам, сумма выплаты составит от одной до двух тысяч рублей.