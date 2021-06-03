В Совфеде назвали размер достойной пенсии

https://static.news.ru/photo/6057352a-c45a-11eb-9ace-96000091f725_660.jpg Валерий Рязанский Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Размер средней пенсии в России должен составлять не менее двух прожиточных минимумов. Такого мнения придерживается первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает «Радио 1».

Средняя пенсия должна быть на уровне двух — двух с половиной прожиточных минимумов, — сказал сенатор.

Он напомнил, что в основе любой пенсии лежит зарплата. Проблема состоит в том, что зарплаты в России низкие, поэтому и пенсионные отчисления невелики.

Сенатор добавил, что согласен с идеей замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о повышении социальных пенсий людям, имеющим детей-инвалидов. Рязанский пояснил, что человек, ухаживающий за инвалидом, может и не заработать себе достойную страховую пенсию. Однако для него это единственный источник доходов. Поэтому социальные выплаты данной категории граждан необходимо повышать.

Ранее сообщалось, что россияне назвали уровень дохода, необходимый для накопления достойной пенсии. По их словам, зарплата должна составлять от 70 тысяч до 150 тысяч рублей.