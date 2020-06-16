В Совфеде рассказали, когда закон об удалёнке вступит в силу

https://static.news.ru/photo/ebad185c-afd3-11ea-a2bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон об удалённой работе может вступить в силу уже с 1 января 2021 года. Такое мнение высказал один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Необходимость урегулировать вопрос так называемой удалёнки возникла в связи с пандемией коронавируса и режимом обязательной самоизоляции, что вынудило большое количество предприятий и госучреждения массово переводить сотрудников в такой режим работы.

Сейчас в России права работников в условиях удалённой работы законодательство не регулирует, в Трудовом кодексе есть только понятие дистанционной работы. Вместе с тем, само явление такого вида занятости возникло задолго до эпидемии, однако благодаря ей обрело гораздо больший масштаб.

Законопроект был внесён на рассмотрение депутатов Государственной думы 16 июня.

До каникул мы его принимаем в первом чтении. Дальше он уходит на обсуждение в регионы <...> — позицию должны сформулировать региональные парламенты. В осенней сессии второе и третье чтение, — цитирует Турчака сайт партии «Единая Россия».

Законопроект, который отрегулирует и решит вопросы об удалённой работе в России, в начале июня анонсировал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее, в мае, министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России удалённо работают около 5,6 млн россиян. Тогда же он высказал мнение, что такой вид занятости необходимо зафиксировать в Трудовом кодексе.

Чтобы обеспечить переход на новые формы трудоустройства, сенаторы Совета Федерации рекомендовали Минтруда разработать необходимые поправки в нормативные акты.

В свою очередь президент Владимир Путин высказывал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован после пандемии коронавируса. Его нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан, считает глава государства.

Как писал NEWS.ru, в законопроекте предусмотрены непосредственно удалёнка, под которой подразумевается выполнение обязанностей вне места нахождения работодателя, а также временная дистанционная работа и комбинированная трудовая занятость. В документе также содержатся нормы, касающиеся времени работы и отдыха сотрудников. При этом оплачиваться работа должна так же, как и тем, кто трудится на предприятии вне дома.

Законопроект также предусматривает компенсацию работникам на удалёнке расходов, связанных с использованием личного оборудования. При этом введение такого режима работы будет происходить на основании как минимум трёх факторов — соглашения сторон, производственной необходимости или обстоятельств непредвиденного характера.