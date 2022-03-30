В Совфеде рассказали, что ждёт электросамокаты после признания транспортом

После того как Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством, нужно будет определить, к какой категории их отнести, сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин «Радио 1». По его мнению, решение Верховного суда было нужным и востребованным.

Решение о признании электросамоката транспортным средством — совершенно естественно, необходимо и востребовано. Я так понимаю, что теперь специалисты МВД и Минтранса разработают механизмы контроля за соблюдением законодательства. И нужно будет понять, к какой категории транспортных средств отнести электросамокат, — рассказал Башкин.

Он отметил, что для электросамокатов создадут новую категорию транспорта, если это понадобится.

Ранее Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам (ТС). Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда. Представитель Генеральной прокуратуры заявил, что электросамокаты можно относить к ТС из-за их высокой скорости передвижения.

Изменения, касающиеся электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), предложили внести в Правила дорожного движения (ПДД) МВД России и Министерство транспорта. Такие данные следуют из проекта постановления правительства РФ.