В Совфеде раскритиковали темпы вакцинации от COVID

Ситуация с коронавирусом в России тревожная, но темпы вакцинации остаются низкими. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Она призвала россиян позаботиться о собственном здоровье и безопасности окружающих.

Каждый, кто делает прививку, тем самым вносит свой вклад в нашу общую безопасность. Сегодня всем очень важно это осознать, — сказала глава верхней палаты парламента.

Матвиенко поддержала решение властей отдельных регионов об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. При этом добавила, что для всех остальных вакцинация остаётся добровольной, но необходимо достичь популяционного иммунитета в 60–70%.

По словам спикера, спрогнозировать дальнейшее течение пандемии невозможно, но победить её удастся только путём наращивания темпов вакцинации.

Ранее аналогичным образом высказался замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он подчеркнул, что только прививочная кампания может остановить рост заболеваемости в стране. Он призвал россиян не игнорировать возможность пройти процедуру вакцинации.