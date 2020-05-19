В Совфеде раскритиковали повышение возраста продажи алкоголя

Первый зампред Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал инициативу о повышении возраста, с которого разрешена покупка алкоголя. По его словам, это «пустая» идея.
Он отметил, что проект не нов,
Если мы человеку в 18 лет доверяем автомат, а водку он купить не может, то в этом есть некая несправедливость, — подчеркнул политик.
Сенатор отметил, что считает законопроект пиаром, который не имеет под собой понимания обстоятельств и направленности на улучшение качества жизни.
Ранее глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу о повышении возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, до 21 года. Политик поддержал эту идею. По его словам, чем раньше человек начинает употреблять спиртные напитки, тем раньше у него начинаются проблемы со здоровьем, писал NEWS.ru.
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