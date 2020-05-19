В Совфеде раскритиковали повышение возраста продажи алкоголя

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Первый зампред Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал инициативу о повышении возраста, с которого разрешена покупка алкоголя. По его словам, это «пустая» идея.

Он отметил, что проект не нов, передаёт «НСН». При этом такая мера не даст никакого ограничения на распитие спиртного, так как в России купить водку можно и в 18 лет, и в 21 год.

Если мы человеку в 18 лет доверяем автомат, а водку он купить не может, то в этом есть некая несправедливость, — подчеркнул политик.

Сенатор отметил, что считает законопроект пиаром, который не имеет под собой понимания обстоятельств и направленности на улучшение качества жизни.

Ранее глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу о повышении возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, до 21 года. Политик поддержал эту идею. По его словам, чем раньше человек начинает употреблять спиртные напитки, тем раньше у него начинаются проблемы со здоровьем, писал NEWS.ru.