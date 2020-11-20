В Совфеде раскритиковали идею выплачивать пенсии из бюджета

https://static.news.ru/photo/ce34d3f0-2b39-11eb-bb4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионная система России в её нынешнем виде сбалансирована, поэтому отказываться от неё было бы ошибкой. Такое мнение высказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Так она прокомментировала неоднократно высказываемые лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым предложения вернуться к выплатам пенсий из бюджета и провести масштабную ревизию всей пенсионной системы.

Сенатор напомнила, что гарантии по социальным и пенсионным выплатам, а также по их индексации прописаны в Конституции. Бибикова также уточнила, что из 8 трлн рублей, направляемых ежегодно на выплату пенсий, 3 трлн — это перечисления из федерального бюджета.

Она отметила, что схожая страховая система действует во многих странах мира.

Предложение вернуться к пенсионным выплатам из бюджета противоречит страховым принципам. <...> Работа Пенсионного фонда требует совершенствования, но не через разрушение, а через улучшение. Надо, чтобы государство развивало эту систему, а не губило, — сказала Бибикова в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Сенатор добавила, что высказывание о провале пенсионной системы должно остаться «на совести тех, кто так говорит».

Ранее, как писал NEWS.ru, Миронов заявил, что пенсионная реформа в России провалилась, а система в целом демонстрирует «чудовищную неэффективность». Это значит, что нужно вернуться к системе выплат пенсий из бюджета, считает лидер справедливороссов. Он указал на то, что средняя страховая пенсия в России сейчас едва превышает прожиточный минимум, на который невозможно прожить.

Политик и раньше неоднократно высказывался на эту тему. Так, например, в августе он призывал ликвидировать Пенсионный фонд, который, по его убеждению, является ненужным посредником между бюджетом страны и гражданами. Предыдущая его критика была вызвала результатами проверки Счётной палаты, которая выявила серьёзные нарушения. Миронов тогда говорил, что положение дел в Фонде «приводит в ужас», а от ошибок и бардака страдают наиболее социально незащищённые россияне.