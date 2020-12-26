Клишас оценил решение КС РФ по выплатам акционерам ЮКОСа

https://static.news.ru/photo/475fc3d6-478f-11eb-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не обязана была исполнять решение международного арбитража, так как не ратифицировала международный договор о его полномочиях. Так прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госсстроительству Андрей Клишас решение Конституционного суда РФ по делу о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

Мы и раньше, до решения [Конституционного суда], не должны были ничего выплачивать. Ратификации не было. Это исключительная компетенция Федерального собрания, — заявил Клишас.

По его словам, парламент не давал полномочий кабинету министров на изменение подсудности, передаёт ТАСС.

Ранее Конституционный суд России выпустил разъяснение по своему постановлению от 2012 года, которое Москва подписала, но не ратифицировала. Позиция высшей судебной инстанции страны фактически означает, что РФ может не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд по решению Гаагского суда.

Судебные прения продолжаются с 2005 года. Компании — акционеры ЮКОСа обратились в гаагский суд с иском к России на $114 млрд. Истцы утверждали, что РФ нарушила их права как иностранных инвесторов. Лишь в 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам было присуждено $50 млрд.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря Минюст РФ заявил, что считает необоснованным вердикт Верховного суда Нидерландов отклонить ходатайство Москвы, поданное в рамках дела ЮКОСа.