В Совфеде прокомментировали окончание строительства «Северного потока — 2»

Проект «Северного потока — 2» является одним большим вкладом в энергетическую безопасность Европы, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова приводит портал argumenti.ru.

Это общий вклад в энергетическую безопасность Европы. Преимущества этого проекта в диверсификации маршрутов, удешевлении транзитного плеча и использовании сети, которая отвечает самым современным требованиям экологии, — отметил политик.

Что же касается подозрений по поводу того, что «Северный поток — 2» направлен на запугивание европейских потребителей и будет работать против Украины, то они являются лишь результатом недобросовестной конкуренции, резюмировал Косачев.

Ранее в «Газпроме» объявили о полном завершении строительства СП-2. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сроки запуска «Северного потока — 2» будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей. На текущий момент цены на этот вид топлива галопирующие, а сам газ нужен в мире.