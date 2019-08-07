https://static.news.ru/photo/8c855bbc-b909-11e9-b2f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал исследование Росстата, согласно которому четверть детей в РФ живёт за чертой бедности.

По его словам, несмотря на достоверность данных, необходимо взять во внимание некоторые детали.

Исследование показывает положение 2017 года — до принятия решения о детских пособиях, выплачиваемых семьям с детьми от полутора до трёх лет (с 1 января 2018 года). Поэтому эти данные не вошли в статистику.

А что касается статистики уже 2019 года, которая у нас появится в 2021 году, то тогда появится статистика по решению проблем семей, которые имеют детей в возрасте до трёх лет, — сказал Рязанский News.ru.

Он отметил, что статистика за 2019 год будет «поправлена в позитивную сторону».

...статистика подтверждает, что семьи с детьми наиболее уязвимая категория семей, поэтому им нужно отдавать особое внимание и с точки зрения решения их материальных задач, и с точки зрения решения их социальных задач, — подчеркнул Рязанский.

Как ранее писал News.ru, Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума.