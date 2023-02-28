В Совфеде призвали проверить на русофобию автора заявления на SHAMAN Сенатор Афанасьева просит Генпрокуратуру проверить автора заявления на певца SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заявление на певца Ярослава Дронова (SHAMAN) на наличие признаков разжигания межнациональной розни из-за текста песни «Я русский» и есть проявление русофобии и ущемление государствообразующей нации, заявила сенатор Елена Афанасьева, сообщает ТАСС. Она призвала генпрокуратуру России разобраться, кто и по каким причинам написал заявление о проверке творчества исполнителя.

Я, используя сегодняшнее наше мероприятие, прошу Генпрокуратуру серьезно подойти к вопросу и на данном примере разобрать, откуда появилось заявление в отношении этого артиста, кто и по каким причинам его написал. Потому что это самое натуральное разжигание русофобии внутри России, — сказала Афанасьева.

Она отметила, что на молодого артиста, который исполняет патриотические песни и нравится людям разного поколения, «несколько дней подряд идет настоящий наезд».

Ранее житель Тульской области обратился в МВД с заявлением проверить песню исполнителя SHAMAN «Я русский» на предмет экстремизма. Об этом сам музыкант сообщил в своем Telegram-канале. По мнению обратившегося, слова песни разжигают межнациональную рознь в стране. SHAMAN утверждает, что под словами «я русский» он подразумевает всех граждан России, а не конкретную народность.