Конечно, я выступаю за то, чтобы таких людей, которые сжигают, рвут российские паспорта, лишали гражданства. У нас есть разные формулировки, например, иногда говорят о прекращении гражданства, что тоже лишение на самом деле. Такие люди не просто не являются гражданами России по своему внутреннему содержанию — они наши враги. И вот таких врагом надо лишать гражданства, особенно тех, кто его получил не по рождению, а просто приехали и оформили документы. Этот гражданин давал присягу соблюдать законы, конституцию, не совершать тех действий, которые дискредитируют нашу страну. Пусть живут в той стране, которую считают своей родиной, и защищают ее. Он бы лучше не шастал по площадям, а шел защищать армянских граждан. Но они этого не делают, считают, что кто-то другой должен их защищать, только не они сами, — рассказал Цеков.