В Совфеде предрекли Зеленскому судьбу хуже, чем у Саакашвили Сенатор Цеков: Зеленского ждет судьба хуже, чем у Саакашвили, может не дожить до конца СВО

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru предположил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба хуже, чем у экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили. Собеседник не исключил, что Зеленский «может не дожить до конца СВО».

Судья Зеленского может оказаться хуже, чем у Саакашвили. Его преступления перед собственным народом гораздо тяжелее преступлений Саакашвили перед грузинами. Зеленский развязал практически гражданскую войну с собственным народом. <...> Честно говоря, Зеленский может не дожить до конца СВО, — заявил Цеков.

По его словам, «многие начинают понимать, что тормозом для мирной жизни является именно Зеленский», и после СВО президента Украины «осудят как военного преступника».

Когда СВО закончится, если Зеленский доживет, народ Украины его осудит как военного преступника. И он, да, пойдет по пути Саакашвили. Но этот путь может оказаться другим и гораздо жестче. Хотя, если говорить о Саакашвили, о его нынешнем состоянии, становится ясно, насколько никчемным был человек, хотя и руководил государством. Такой никчемный и Зеленский, —

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад планирует устранить Зеленского и дни украинского лидера сочтены. По его словам, США не станут брать ответственность за убийство на себя, поэтому обвинят в смерти Зеленского Россию.

Кроме того, сообщалось, что опубликован план Украины на случай гибели Зеленского. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг его.