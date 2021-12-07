В Совфеде предложили запретить свободную продажу травматического оружия

Необходимо изучить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия, которое, как показывали события последних дней, так легко переделывается в боевое. Об этом РИА Новости заявил сенатор Александр Башкин после стрельбы в московском МФЦ, где злоумышленник, предположительно, использовал переделанное травматическое оружие.

Этот вопрос, о запрете свободной продажи травматического оружия, надо очень внимательно изучить. Если такая инициатива поступит к нам, я думаю, она будет должным образом изучена, — цитирует его агентство.

Бaшкин подчеркнул, что, как показали сегодняшние события в МФЦ «Рязанский», а также недавний инцидент с водителем Сadillac, устроившим стрельбу на Большой Грузинской улице в Москве, травматическое оружие легко переделать в боевое.

При этом Башкин отметил, что ему до сих пор неясна цель травматического оружия.

Охотничье — понятно, пневматическое, нарезное — тоже. Но цель травматического? Наносить травмы? — задал риторический вопрос сенатор.

В свою очередь член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что нужно менять правила хранения и ношения оружия, в том числе травматического, поскольку его владельцы во многих случаях не осознают его опасности для других.

У нас существует довольно непонятная история с оборотом оружия. Люди зачастую получают оружие, даже не имея представления о том, зачем оно нужно, как им пользоваться, об опасности этого оружия, включая травматическое, — резюмировал Кабанов.

Стрельба произошла 7 декабря в многофункциональном центре «Рязанский». По предварительным данным, посетитель отказался надеть маску и вступил в конфликт с охранником центра, после чего достал оружие и начал стрелять. Погибли двое, четверо находятся в больнице, включая 10-летнюю девочку.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в России разрешить носить оружие надо всем.