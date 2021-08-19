В Совфеде предложили запретить сбор лишних персональных данных

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова предложила подумать о законодательном запрете на сбор персональных данных там, где это является избыточным и не связано с условиями договора, пишет «Парламентская газета».

Как сообщила Рукавишникова, большинство россиян, несмотря на то что не доверяют Интернету и, в частности, соцсетям, продолжают регистрироваться на различных сайтах и «дарить» им свои телефоны, данные банковских карт, сведения о семейном положении и так далее. При этом пользователи даже не запоминают, где именно они оставили свои данные. Также, по её словам, непонятно, зачем многим компаниям требуется знать о человеке как можно больше.

Для чего, оформляя прокат велосипеда, предоставлять ксерокопию паспорта и данные банковской карты, а покупая билет на поезд, оставлять номер телефона и домашний адрес? — отметила она.

В связи с этим Рукавишникова считает, что нужно подумать о законодательном запрете на сбор персональных данных там, где это является избыточным и не связано с условиями договора.

Также она предлагает создать такой сервис, например, на портале госуслуг, где бы хранилась вся информация об операторах, которым человек отправил свои данные. Это, по мнению Рукавишниковой, помогло бы более эффективно управлять личной информацией.

Ранее сообщалось, что полиция приходила к москвичам и настоятельно просила написать заявление на оппозиционера и его соратников о незаконной передаче персональных данных. Силовики также требовали объяснений о пожертвованиях и о том, как человек попал в базу оппозиционеров. При этом они не рассказывают, откуда у них самих сведения о сторонниках Навального.