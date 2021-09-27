В Совфеде предложили законодательно урегулировать работу психологов

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что ведомство намерено на законодательном уровне урегулировать работу психологов в России. По её словам, в период пандемии эта профессия оказалась особенно востребована, поэтому многие обманщики пытаются заработать на доверчивых россиянах. Об этом она рассказала в интервью «Парламентской газете».

Считаю важным обратить внимание на два момента — подготовку и переподготовку практикующих психологов с точки зрения умения ответить на новые вызовы. И конечно же, законодательное урегулирование. Ведь этот правовой пробел позволяет лжепсихологам оставаться безнаказанными в критических ситуациях. Сегодня совместно с факультетом психологии МГУ, экспертами работаем над соответствующей законодательной инициативой, — подчеркнула Гумерова.

Она также добавила, что из-за коронавируса многие семьи столкнулись с психологическими проблемами, поэтому сейчас в России психологи крайне востребованы: по имеющимся данным, в российском Интернете занимаются врачебной практикой около семи миллионов психологов. При этом многие из них не обладают ни соответствующим образованием, ни квалификацией, а значит — представляют угрозу здоровью и жизни человека.

Ранее психолог назвал признаки, позволяющие определить потенциального «стрелка» среди своих одноклассников или однокурсников. По его словам, они часто чувствуют себя отрешёнными от мира.