В Совфеде предложили готовить будущих медиков к работе при ЧС

В Совете Федерации предложили расширить программу медвузов дисциплинами военно-медицинской подготовки. С такой инициативой выступила зампред социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко, сообщает РИА Новости.
Благодаря нововведению будущие врачи смогут более оперативно реагировать и осуществлять свои профессиональные обязанности во время чрезвычайных ситуаций в мирное или военное время, считает сенатор. По её словам, опыт борьбы с пандемией коронавируса доказывает актуальность такой меры.
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Ранее сообщалось, что лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал Минздрав разрешить всем выпускникам медицинских вузов в условиях пандемии работать без аккредитации. Политик отметил, что в условиях острой нехватки пульмонологов, онкологов, хирургов и других узких специалистов выпускники могли бы частично восполнить дефицит.