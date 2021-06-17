В Совфеде предложили готовить будущих медиков к работе при ЧС

https://static.news.ru/photo/de564182-cf68-11eb-b92e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Совете Федерации предложили расширить программу медвузов дисциплинами военно-медицинской подготовки. С такой инициативой выступила зампред социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко, сообщает РИА Новости.

Благодаря нововведению будущие врачи смогут более оперативно реагировать и осуществлять свои профессиональные обязанности во время чрезвычайных ситуаций в мирное или военное время, считает сенатор. По её словам, опыт борьбы с пандемией коронавируса доказывает актуальность такой меры.

Кусайко также предложила создавать военно-медицинские классы в кадетских школах. Она полагает, что это будет способствовать «военно-профессиональной ориентации молодёжи».

Ранее сообщалось, что лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал Минздрав разрешить всем выпускникам медицинских вузов в условиях пандемии работать без аккредитации. Политик отметил, что в условиях острой нехватки пульмонологов, онкологов, хирургов и других узких специалистов выпускники могли бы частично восполнить дефицит.