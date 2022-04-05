В Совфеде предложили вернуть специалитет в некоторых сферах образования

Для некоторых профессий, важных для экономики России, предложили вернуть специалитет и отказаться от Болонской системы образования, сообщает «Радио 1». Соответствующий законопроект разработали в Совете Федерации, о нём рассказала председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Нашим комитетом подготовлен проект закона, согласно которому специалитет возвращается для тех специальностей, где такая система эффективнее, чем бакалавриат и магистратура. Это касается горных инженеров, представителей нефтегазовой отрасли инженерных специальностей, врачей, — сказала она.

Специалитет может оказаться более подходящей формой подготовки для некоторых специальностей, отметила Гумерова. При этом резко отменить Болонскую систему не удастся, но в некоторых профессиях это можно сделать, считает она.

Сейчас вопрос обсуждают с ректорами вузов, экспертами и представителями профильных ведомств: нужно ли изменять законодательство или достаточно подзаконных актов.

Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров призвал не спешить с отказом от Болонской системы, так как Россия не намерена закрываться от мира. Он отметил, что такая система частично себя оправдала, хоть и сменила привычную форму образования.