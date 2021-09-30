В Совфеде предложили создать госпрограмму сохранения психического здоровья

С появлением коронавируса россияне стали сильнее подвержены депрессии и другим психическим расстройствам. Новый законопроект поможет гражданам справиться с ментальными заболеваниями и облегчит работу с психологами и психиатрами, заявил член Комитета Совета Федерации по социальной политике, врач Владимир Круглый. Об этом пишет «Парламентская газета».

Нужно индивидуально работать с людьми, чтобы они понимали, что все делается в соответствии с законом, клиническими рекомендациями, для их блага, лечения, а не с целью их ограничить, куда-то насильно поместить, — подчеркнул Круглый.

Он добавил, что в России высокий уровень недоверия к психологам и психиатрам и что новая программа должна помочь людям с ментальными заболеваниями наладить более тесный контакт со специалистами. Круглый признался, что необходимо научиться выявлять психические расстройства на более ранней стадии, чтобы не допустить, например, повторения массовых расстрелов в казанской школе или пермском университете.

Работа должна быть и с теми факторами, которые приводят к нарушению психического здоровья. Это, например, постоянные стрессы, семейное насилие, — добавил член Совфеда.

Он отметил, что существует ещё масса факторов, которые могут перерасти в серьёзную психологическую проблему: панические атаки, анорексия, депрессия — со всем этим необходимо обращаться к психологу.

Ранее член Совфеда Лилия Гумерова предложила на законодательном уровне проследить за деятельностью психологов в России. По её словам, в период пандемии эта профессия стала крайне востребована и многие некомпетентные врачи могут навредить россиянам своими услугами по оказанию психологической помощи.