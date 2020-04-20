В Совфеде предложили разрешить врачам приватизировать жильё после отработки

Группа членов Совета Федерации РФ внесла в Государственную думу законопроект, предусматривающий передачу служебного жилья в собственность медработникам в обмен на отработку.
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Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит сократить дефицит врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, и специалистов узкого профиля.
Как ранее передавал NEWS.ru, правительство РФ направило в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ стимулирующих доплат врачам и медперсоналу за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Инициативу предоставления подобной налоговой льготы выдвинул президент России Владимир Путин.
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