В Совфеде предложили разрешить врачам приватизировать жильё после отработки

https://static.news.ru/photo/277b963c-8334-11ea-80ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа членов Совета Федерации РФ внесла в Государственную думу законопроект, предусматривающий передачу служебного жилья в собственность медработникам в обмен на отработку.

Как сообщает «Интерфакс», документ оговаривает наделение федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления правом передавать служебные жилые помещения в собственность медицинским работникам учреждений государственной и муниципальных систем здравоохранения в обмен на обязательство проработать не менее пяти лет в указанных учреждениях.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит сократить дефицит врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, и специалистов узкого профиля.

Как ранее передавал NEWS.ru, правительство РФ направило в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ стимулирующих доплат врачам и медперсоналу за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Инициативу предоставления подобной налоговой льготы выдвинул президент России Владимир Путин.