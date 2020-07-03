В Совфеде предложили перенести День Конституции на 1 июля

https://static.news.ru/photo/fcab0ca2-bd22-11ea-9d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко предложила перенести празднование Дня Конституции с 12 декабря на 1 июля и сделать этот день выходным.

В нашей стране уже есть праздничная дата — День Конституции Российской Федерации. Известно, что она несколько раз переносилась и сейчас отмечается 12 декабря, поэтому считаю, что делать дополнительный праздничный день было бы не совсем правильно, — пояснила сенатор РИА Новости.

С инициативой об объявлении 1 июля праздничным нерабочим днём в честь голосования по поправкам в Конституцию выступила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. По её мнению, этот день запомнится всем россиянам надолго.

Голосование по внесению изменений в Основной закон первоначально было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса власти перенесли его на 1 июля. При этом фактически на выражение волеизъявления россиянам отвели целую неделю — с 25 июня по 1 июля.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, явка на голосование составила 67,97%. Изменения в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против высказались 21,27%. В Кремле результаты волеизъявления назвали триумфом.

Как ранее писал NEWs.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Епифанцевой в администрации главы государства не обсуждается.

День Конституции, отмечаемый 12 декабря, был объявлен государственным праздником в 1994 году. До 2005 года он был выходным днём.