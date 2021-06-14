Студентам-иностранцам могут начать оплачивать проезд к месту учёбы

https://static.news.ru/photo/d883d616-cdb0-11eb-bfe1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совфеде рассматривают возможность введения дополнительных льгот для иностранцев, желающих учиться в России. Как рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, для привлечения студентов из-за рубежа предлагается компенсировать их затраты на дорогу до места учёбы.

Как пояснил сенатор, в числе первоочередных мер — бесплатный, хотя бы единовременный, проезд к месту образования и обратно, бесплатная медицинская страховка, повышенная стипендия и компенсация расходов на общежитие.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, задача по увеличению количества иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, сейчас реализуется в рамках национального проекта «Наука». По её словам, в 2021 году российские вузы и колледжи только по правительственной квоте планируют зачислить 18 тысяч иностранцев, что на три тысячи больше, чем в прошлом году. В 2022 году квота составит 23 тысячи человек, а в 2023 году уже 30 тысяч.

Накануне поступления российских абитуриентов в вузы агентство RAEX составило рейтинг лучших вузов. В тройке лидеров оказались МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ и НИЯУ МИФИ. Критериями стало качество образования, получаемого студентами, их востребованность после выпуска, а также научная деятельность вуза.